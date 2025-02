Lapresse.it - Lanzarote, aggredito il 30enne Salvatore Sinagra: “rischia la vita”

Ilè statoe adesso è in fin di. Il padre di: “La situazione è grave, è in coma”“La situazione è grave. Mio figlio è in coma che lotta tra lae la morte. Gli hanno spaccato il cranio, e non sappiamo nemmeno perché”: è disperato Andrea, noto pescatore di Favignana e padre di, ilalcuni giorni fa ae ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Las Palmas, a Gran Canaria.A marzo sarebbe dovuto rientrare in ItaliaNell’isola spagnola il giovane da qualche anno aveva aperto un bar, ma adesso aveva programmato di rientrare in Italia. “A marzo sarebbe dovuto tornare a Favignana. Invece, gli hanno rovinato la.”, racconta il padre raggiunto al telefono da LaPresse, mentre si trova a Las Palmas.