L' Anm attacca Meloni sui social | ricoperta di critiche e insulti clamoroso autogol | Guarda

L'Associazione nazionale magistrati alza il tiro dopo gli scontri ripetuti col governo di centrodestra. «Nelle scorse ore la presidente del Consiglio hato duramente la magistratura. Parole e toni che ci preoccupano», scrive l'Anm sul proprio profilo X, proponendo un collage di titoli di giornale, tra cui Libero, che riportano le parole del premier, Giorgia, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano - per il caso Almasri. I commenti al post vanno quasi tutti nella stessa direzione, ovvero a favore dell'esecutivo. Il tenore si può riassumere in questo: «Sinceramente sono preoccupato per i vostri attacchi al governo, un governo eletto dal popolo, la Costituzione dice “il popolo è sovrano”, quindi non è la magistratura che cambia il governo a suo piacimento, il Parlamento eletto dal popolo fa le leggi, la magistratura le applica, punto».