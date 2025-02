Ilrestodelcarlino.it - L’amore nella vita di Tommaso Marini: le rivelazioni a Verissimo

Ancona, 1 febbraio 2025 – Schivo e pieno di sogni, pronto sempre a nuove sfide personali e professionali, al punto di trasferirsi a Roma per dedicarsi allo studio della recitazione. Questo il ritratto umano del famoso campione anconetano, ospite alla trasmissionein onda su Canale 5., lo schermidore, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023 e campione europeo nel 2024, non ancora 25enne ha partecipato all’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’ e, a ‘’, ha svelato le sue fragilità mai disgiunte dall’innata forza interiore. “Da adolescente – ha detto – facevo fatica a confidarmi perché ero un insicuro, poi ho capito che se non hai fiducia in te stesso, non puoi vedere i bei sentimenti che gli altri vedono in te”.