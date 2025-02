Quotidiano.net - Lamborghini a Sanremo: "Innamoratissima, sexy e autoironica. Il vero Festival? Sono io"

Elettra, da cantante (nel 2020) a co-conduttrice con Carlo Conti nella serata di giovedì 13 febbraio che vedrà ospiti –stati annunciati ieri sera – i Duran Duran. Come pensa che sarà saltare dall’altra parte della barricata? "Un’emozione diversa", risponde lei da Miami. "Sarò più serena, più sciolta. Voglio portare all’Ariston la mia dote più grande, la spensieratezza. Giocherò sui miei punti di forza, l’essere divertente, allegra, senza prendermi mai sul serio". Comestati i suoidel passato, da spettatrice? "Dico la verità: da piccola non guardavo il. In genere, non guardavo molta tv. Vivevo parecchio all’estero, non era possibile. Negli ultimi anni, al contrario, non me lo perdo mai. Invito gli amici a casa e formiamo una piccola giuria".