L’Aldrovandi enfant prodige drammaturgh

e Fabio WolfIncoeu voeurom parlà de on “” de la drammaturgia contemporanea, eh già, perchè in del teater italian on scrittor de minga ancammò quarant’ann l’è consideraa on fiolitt e luu l’è balzaa a le cronache in del 2012 quand l’ha vinciuu el premio Pirandello e l’era davvera on bagaj. Emanuele Aldrovandi el nass a Regg Emilia in del ‘85 el se laurea in Filosofia a Bologna e poeu el vegn a Milan a studià drammaturgia a la scola d’art drammatica Paolo Grassi in del 2009. El vinc anca el premi pussé important per la noeuva drammaturgia, el Premio Riccione cont el sò “Homicide House” e in del 2015 el premio Hystrio cont “Farfalle”. El collabora cont i grand teater de Milan: Piccolo, Elfo, Filodrammatici. I sò lavor a hinn rappresentaa fin a New York e luu el segutta a ciappà su premi; in del 2020 el fonda l’Associazione Teatrale Autori Vivi e el gira el cortometragg “Bataclan” ch’el vinc el Nastro d’Argento.