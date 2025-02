Laspunta.it - Laghi dei Castelli “Servono azioni serie, non proposte inefficaci” Lo dice il Coordinamento ambientalista.

Leggi su Laspunta.it

In vista della giornata in difesa deideiRomani che si terrà domenica 2 febbraio dalle ore 10 al Lago Albano, partenza dal porticciolo, sono numerose le iniziative propedeutiche a questa giornata. Tra gli incontri che si sono svolti un seminario tecnico per illustrare le criticità del piano dell’Autorità di Bacino.Il primo seminario tecnico organizzato daldeiRomani ha affrontato in modo approfondito le vere cause della crisi deie le possibili soluzioni. Durante l’incontro, esperti e associdel territorio hanno analizzato leavanzate dall’Autorità di Bacino, Regione Lazio, Consorzio di Bonifica e alcuni Comuni. “Il quadro emerso è allarmante: le misurecoprono appena il 18% dellenecessarie per risolvere il problema.