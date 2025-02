Strumentipolitici.it - L’accusa: la grande manipolazione

Il presidente americano Donald Trump ha intentato causa all’emittente americana CBS. Il motivo è rappresentato da un’intervista di ben 60 minuti alla sua avversaria Kamala Harris, andata in onda in piena campagna elettorale. Secondo Trump, la registrazione del servizio e la sua diffusione sarebbero stati atti partigiani e illegali di interferenza elettorale e degli elettori intesi a ingannare il pubblico, allo scopo di far pendere la bilancia delle preferenze a favore della candidata Dem.Un’intervista-showTrump sostiene che si sia trattato di un’intervista-show, modificata a uso e consumo della campagna elettorale della Harris. Ha quindi auspicato che la CBS perda la licenza. Inoltre punterebbe a far pubblicare il girato per intero, mostrando pure le parti che erano state tagliate per ricavare un’immagine migliorata dell’intervistata.