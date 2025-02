Ilgiorno.it - L’Accademia dei “ghisa“ va forte

E adesso a Monza c’è anche un’Accademia di polizia locale. Nel 2024, è stato intensificato l’impegno nella formazione, proponendo circa 30 corsi per aggiornare le competenze normative, tecniche e operative degli agenti, con focus su emergenze, sicurezza stradale, comunicazione e tecnologie avanzate. Con 135 partecipanti, l’interesse si è dimostrato notevole. Grazie a un accordo con Regione Lombardia, Monza è diventata sede regionale per la formazione dei neoassunti, rafforzando il suo ruolo come modello d’eccellenza. La formazione continua è stata riconosciuta come fondamentale per affrontare sfide urbane complesse e garantire preparazione e adattabilità. "Il 2024 - osserva l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - si conferma un anno di crescita per la polizia locale di Monza, che ha saputo affrontare le sfide della sicurezza urbana e stradale con una gestione innovativa e proattiva, sapendo adoperare e riorganizzare al meglio l’organico a disposizione.