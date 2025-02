Lanazione.it - La Vespa velutina arriva anche a Stazzema, si teme per la produzione locale del miele

(Lucca), 1 febbraio 2025 – La minaccia della, una specie aliena invasiva, si è materializzata, preoccupando gli allevatori di api della zona grazie alla sua capacità predatoria che compromette gravemente le colonie locali. Il Comune, fornte preoccupato per le potenziali ricadute sull'ecosistema dell'Alta Versilia, sollecita la collaborazione attiva dei cittadini nell'individuazione dei nidi, spesso rinvenibili su alberi o strutture domestiche. La tutela dei produttori dilocali Alessandro Pelagatti, vicesindaco del comune, ha espresso la necessità di tutelare i produttori dilocali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità e dellaa chilometro zero. I nidi si presentano come globi di grandi dimensioni e di colore marrone appesi agli alberi o nei pressi delle abitazioni.