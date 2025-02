Quotidiano.net - La versione di Fedez: "Confidarmi con Corona?. Un errore che ora pago"

Arriva la "di" nel lungo e sofferto feuilleton tra il rapper e Chiara Ferragni, con comprimari (ma neppure tanto) Fabrizioe "l’altra", la stilista Angelica Montini. Dopo il lungo e clamoroso video di Fabrizio, che ha incendiato il web con rivelazioni e accuse (con Chiara messa all’indice per aver tradito il cantante di Vorrei ma non posto con Achille Lauro), molti si aspettavano una seconda puntata focalizzata su altri presunti tradimenti di Chiara Ferragni, l’ex regina di Instagram ora sotto accusa per il ‘Pandorogate’. Invece, a meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, a conquistare il microfono e l’attenzione è, l’ex marito, che prende le distanze dalle dichiarazioni di, finora suo strenuo paladino. Dopo qualche giorno di silenzio, che aveva lasciato i titoli allo scontro tra Ferragni e l’ex paparazzo, ispiratore di seguitissime storie instagrammabili,decide di intervenire in rete, partendo con un secco "qualche punto fermo".