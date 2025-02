Ilrestodelcarlino.it - "La Vanoli non s’arrende. Nessuno la sottovaluta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci troveremo di fronte a Cremona e sarà una partita molto importante nel nostro cammino – spiega coach Priftis – ladifende duro, fa circolare la palla con pazienza e non si arrende facilmente, lotta sempre con grande caparbietà in ogni partita. Parliamo di una squadra che ha le qualità migliori sugli esterni, con guardie che possono segnare in tanti modi diversi, come Davis, Willis, Jones o Lacey che ha grande esperienza, quindi dovremo essere molto focalizzati sulla difesa perimetrale". I lombardi sono all’ultimo posto della graduatoria a pari punti (8) con Napoli, Scafati e Pistoia; il rischio potrebbe essere quello dirli, ma non secondo coach Priftis: "Rischio? Io non credo che accadrà, quest’anno tra l’altro stiamo andando ‘peggio’ dell’anno scorso nelle partite in casa.