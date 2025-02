Quotidiano.net - La Ue ci guarda. Ma la premier non ha risultati

Roma, 1 febbraio 2025 – Una decisione della Corte d’Appello riporta in Italia 43 migranti destinati ai centri in Albania. La soluzione albanese fin dal principio non riesce a funzionare proprio per i problemi legali sollevati dai giudici. La decisione cade in giorni di forte polemica tra governo e potere giudiziario. Da un lato laalza i toni sulla magistratura, perché sa che gli elettori di centrodestra considerano politicizzati i magistrati e vorrebbero la realizzazione della riforma costituzionale della giustizia. ALBANIA GJADER CENTRO D'ACCOGLIENZA MIGRANTI AUTO POLIZIA PENITENZIARIA Dall’altro lato, la giustizia può però minare le politiche del governo attraverso le sentenze con cui interpreta norme e procedure. In mezzo a questo scontro finiscono le politiche migratorie che sul piano giuridico offrono molti punti di frizione interpretativa e di conseguenza di polemica politica.