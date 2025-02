Ilgiorno.it - "La terra non deve essere sottratta alle colture"

Tolto il presidio lungo la provinciale 34, gli agricoltori del Legnanese e dell’Est Ticino continuano a mantenere l’attenzione sullo stato di crisi proclamato daziende agricole e della pesca a livello nazionale. "Partecipiamo con i nostri trattori al presidio di Binasco einiziative che vengono coordinate da Riscatto agricolo Lombardia, come abbiamo fatto l’altro giorno con la sfilata dei trattori fino alla sede della Regione, con le manifestazioni davanti ai grandi centri commerciali del Sud Milanese, durante i quali abbiamo avuto incontri con i responsabili degli stessi per ribadire le questioni del made in Italy. Nella giornata di ieri ci siamo confrontati anche col Prefetto di Pavia", afferma Alessandro Passerini, agricoltore del Castanese tra i promotori delle azioni di protesta.