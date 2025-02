La strigliata agli arbitri dopo lo scandalo delle tasse | I compensi vanno dichiarati tutti anche se incassati all’estero

Leggi su Open.online

L’Associazione Italiana(AIA) prova a prendere una posizione netta sulla questione deiinternazionali dei direttori di gara. Come riporta il Fatto quotidiano, il nuovo presidente, Antonio Zappi, ha inviato una dura nota ufficialeassociati, chiarendo che, inclusi quelli percepitiper le gare internazionali, devono essere integralmenteal fisco.Glie il ravvedimento operoso con l’AgenziaEntrateIl richiamo arrivaloemerso lo scorso autunno, quando Repubblica raccontò come numerosie assistenti sono stati costretti a regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il ravvedimento operoso, in seguito a un esposto alla Guardia di Finanza. Tra i coinvolti figuranonomi illustri del mondo arbitrale italiano, come il designatore Gianluca Rocchi e l’arbitro internazionale Daniele Orsato.