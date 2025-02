.com - La stoccata di Cassano: “Conceicao giullare, non è credibile per i giocatori” – Video

(Adnkronos) – Antoniosbotta contro Sergio. Nell’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’, su Twitch, l’ex attaccante della Nazionale è tornato sulla lite in campo tra l’allenatore rossonero e Davide Calabria, dopo il successo del Milan contro il Parma: “, ti metti a fare ilcol sigaro in bocca e cosa succede? Che poi accadono queste cose qua, che ti mandano a cag.” le parole di, nel suo format con Nicola Ventola e Lele Adani. Poi l’aggiunta, continuando il suo attacco al mister portoghese: “Non hanno rispetto di te perché non sei. Cosa vuole fare, il simpatico? Fai ilnello spogliatoio? Perfetto. Addirittura, un giocatore ti vorrebbe aggredire. Poi dice che chiedono scusa ed è tutto a posto, che è come un figlio.”.ha criticato in particolare l’atteggiamento didopo la vittoria del Milan in Supercoppa Italiana: “Io sono stato un giocatore, quando vedo un allenatore come Capello, che vinceva ed era inc***, perdeva ed era inc***.