Lanazione.it - La stilista Eleonora Lastrucci a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 1 febbraio 2025 – Un'atmosfera raffinata ha avvolto l’Hotel Tornabuoni nella giornata di ieri, durante l’Open Day dello showroom della nota. Si è trattato di un evento esclusivo che ha accolto ospiti e professionisti del mondo della moda, dell'artigianato fiorentino e dello spettacolo, celebrando il connubio tra alta moda, bollicine e dolci d’autore. La boutique dellapratese e la terrazza panoramica dell’hotel hanno offerto ai presenti un ambiente ricco di fascino, in cui è stato possibile ammirare la maestria sartoriale di, affacciata sui tetti storici di. Le sue creazioni iconiche sono frutto di un’attenta ricerca dei tessuti e di una cura meticolosa per i dettagli, che l’hanno resa celebre a livello internazionale come simbolo di eleganza, raffinatezza e di uno stile dall'aura glamour.