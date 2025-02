Quotidiano.net - La sfida di Giulia, 19 anni: "Ho riaperto un’edicola e il paese torna a sorridere"

MONTEFIORINO (Modena) Giovane, alle spalle un diploma conseguito l’anno scorso presso l’Istituto Tecnico per geometri di Castelnuovo ne’ Monti,Piras ha messo tutta la sua carica da diciannovenne e il suo amore per la montagna nella gestione della edicola di Farneta, comune appenninico di Montefiorino nel modenese. Appreso nel 2024 che la vecchia proprietaria dell’esercizio aveva ufficializzato la decisione di cedere l’attività, lei ha subito pensato che rilevare quella edicola potesse essere il suo futuro, anche se Farneta è una piccola frazione di poco più di duecento anime che vivono ai piedi nel monte Modino, quasi sul confine con l’appennino reggiano. Eè da lì, da La Ca’ di Castellarano in comune di Toano che viene anche se ora col suo compagno da poco più di un mese si è avvicinata a dove ha il suo lavoro e ha preso residenza a Farneta.