La Serie A perde un altro big da sogno | farà gli ottavi di Champions

LaA lo ha sognato per qualche mese, ora ha trovato una nuova sistemazione. E andrà in una big delladi quest’annoLaunbig daglidi(AnsaFoto) –anews.comGennaio è sempre un mese pieno di illusioni. Sogni di mercato che nascono, si alimentano e, più spesso di quanto si voglia ammettere, svaniscono nel nulla. Il nostro campionato ha vissuto settimane di voci, trattative, speranze e delusioni.E tra i nomi più chiacchierati c’era quello di Marcus Rashford, una delle stelle più luminose – e al tempo stesso più in crisi – della Premier League.L’attaccante inglese, che negli scorsi anni era un punto fermo del Manchester United, ha vissuto un gennaio da separato in casa. La frattura con il club è stata totale, tanto che il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire che piuttosto che mandare in campo Rashford, avrebbe dato la maglia da titolare al magazziniere.