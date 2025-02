Ilrestodelcarlino.it - La sentenza della Corte d’Appello: "Caserma, critiche legittime"

Ladi appello di Bologna ha confermato quella di primo grado del maggio 2022 con la quale Fabrizio Faggiotto e Marco Giangrandi, all’epoca esponentiassociazione Centro Anch’io, uscirono vincitoricausa civile per diffamazione e calunnia intentata a loro carico dall’ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi, che aveva richiesto un risarcimento di centomila euro. Il nodovicenda era l’accordo di programma tra Cia Conad e Comune di Cesena per l’ampliamento del centro commerciale Montefiore in cambiocostruzionenuovadei carabinieri. Un iter normale per le amministrazioni pubbliche che, sulla base di un bando per un’opera di utilità pubblica, concedono un vantaggio a un privato che si faccia carico delle spese. Secondo Faggiotto e Giangrandi appariva poco comprensibile che il Comune avesse escluso la possibilità di realizzare la nuovadei carabinieri all’ex Gil (in questo modo evitando di doverla costruire ex novo), quando poi il medesimo edificio è stato ristrutturato per ospitare la Polizia municipale.