Lanazione.it - La scuola primaria Salviati aperta per la visita ai nuovi ambienti

Firenze, 1 febbraio 2025 – Lafiorentina Jacoposaràoggi, 1 febbraio, alle famiglie interessarte dalle ore 15 alle 16.30 per unaai lavori in conclusione e aispazi in corso di sistemazione. L'edificio si trova in via Bolognese 168. Saranno presenti l'assessora all'educazione Benedetta Albanese, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Pieraccini Laura Muscolino, i responsabili dei Servizi tecnici del Comune di Firenze, insegnanti e rappresentanti dei genitori della. Nel plesso scolastico sono in fase di conclusione i lavori per lo spazio motricità, nuove aule e la nuova mensa - costruita ex novo al posto del precedente refettorio - che assicura un elevato grado di efficienza energetica, sicurezza antincendio e strutturale, comfort acustico (edificio a energia quasi zero nZEB – classe energetica A), grazie a strutture in legno, impianto fotovoltaico, illuminazione a led con sistema di dimmerizzazione automatico, ventilazione meccanica controllata, sistemi di schermatura solare, pompa di calore sia per riscaldamento sia per acqua sanitaria e sistema di telecontrollo, grazie ad un investimento complessivo di circa un milione di euro finanziati con fondi Pnrr.