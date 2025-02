Ilrestodelcarlino.it - La San Giovanni a singhiozzo: "C’è il cantiere dell’Enel"

"L’Enel sta facendo degli interventi in zona – racconta Stefano Fucci, utente delle biblioteche comunali che ieri ha telefonato in redazione –. In quei giorni la Sanè rimasta chiusa al pubblico per mancanza di corrente. A gennaio è accaduto già una mezza dozzina di volte. Mi chiedo perché il servizio non possa essere garantito comunque dal momento che l’Enel smette di lavorare verso le 16, 30 e l’apertura della biblioteca sarebbe fino alle 19. Ho provato a dirlo ai commessi: sono tante le persone che usano la biblioteca per studiare, per navigare on line, fare ricerca e farla, anche in compagnia. Mi chiedo perché quando l’Enel ripristina l’erogazione dell’elettricità, la biblioteca non riapra al pubblico: anche se si dovesse trattare di tre ore sarebbero comunque ben impiegate". L’amministrazione comunale accoglie la segnalazione del Carlino e spiega: "Abbiamo avuto anche noi problemi ad interloquire con Enel – replica il Comune –.