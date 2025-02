Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group sfida in trasferta la Battistelli

Dopo la sosta, in occasione del giro di boa della stagione, riprende anche il campionato di pallavolo di Serie B maschile, che oggi vede dunque in programma la prima giornata del girone di ritorno. L’appuntamento è per le 17, quando la SabRubicone sarà ospite dellaReal Bottega. I gialloblù nell’ultimo turno disputato due settimane fa hanno espugnato 3-2 il difficile campo di Assisi. Il successo ha consentito alla squadra romagnola di mantenersi al secondo posto in classifica, a quota 30 punti, con una lunghezza di vantaggio su Loreto, terza e tre punti da recuperare dalla vetta, occupata da Ancona. Alla vigilia della gara, coach Stefano Mascetti ripercorre l’ultimo prezioso successo: "Abbiamo fatto un passo importante andando a vincere al tiebreak e recuperando una gara che stavamo perdendo 2-0.