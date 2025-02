Gamberorosso.it - La rivincita silenziosa del pesce di lago diventato protagonista di una grande pizzeria italiana

Spicchi di, che inaugura a febbraio alla Cascina dei Sapori,tre Spicchi a Rezzato in provincia di Brescia, è un progetto fortemente voluto dal suo pizzaiolo e patron Antonio Pappalardo e che, per la durata di un anno, affiancherà alcune delle sue celebri pizze con ild'acqua dolce proveniente dal vicinod'Iseo, come anche da altri laghi bresciani, in un confronto serrato e appassionato oltre che nient'affatto scontato: se ildi mare è il re indiscusso, in tutta Italia, tanto della tavola che di ogni genere di pizza, assai più difficilmente un coregone, unpersico, l'anguilla, il luccio o la sarda vengono proposti dai pizzaioli o scelti dai clienti di tutti i giorni: «In realtà non si tratta di un omaggio "dovuto" al territorio in nome di un pur nobile ideale - chiarisce Antonio Pappalardo - : la mia è una scelta all'insegna della sola eccellenza».