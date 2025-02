Linkiesta.it - La ricetta della torta al caramello salato

Ingredienti, per una teglia con diametro da 28 cmPer la frolla:– 150 g burro morbido– 50 g zucchero a velo di canna (altrimenti bianco)– 1 uovo piccolo– 30 g farina di mandorle– 20 g cacao– 220 g farina 00– 2 g salePer il:– 140 g zucchero– 65 g panna fresca– 100 g burro– un pizzico di salePer la ganache al cioccolato:– 150 g cioccolato fondente– 50 g burro– 150 g panna fresca– fiocchi di sale di Maldon per decorarePreparazionefrolla al cacao e mandorleMettete il burro morbido, a temperatura ambiente, in una planetaria con gancio a foglia e lavoratelo con lo zucchero a velo.Aggiungete l’uovo leggermente sbattuto e la farina di mandorle.Unite all’impasto, in due mandate, la farina 00 setacciata con il cacao e il sale.Impastate per pochi istanti e, quando pronta, avvolgete la pasta frolla nella pellicola e fatela riposare per almeno 8 ore in frigorifero.