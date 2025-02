Linkiesta.it - La radicalizzazione di Meloni sul caso Almasri è un regalo inaspettato per l’opposizione

L’inasprimento pazzesco della polemica politica voluto da Giorgiaproduce inevitabilmente un irrigidimento delle opposizioni che stanno facendo quadrato contro la presidente del Consiglio. La sfida di queste ore è portarla in Aula per raccontare come sono andate realmente le cose nella torbida vicenda della liberazione di, «vieni in Parlamento se hai coraggio», intima un Matteo Renzi che da tempo ha qualcosa di personale da regolare con la presidente del Consiglio. Partito democratico e Movimento 5 stelle sono andati a braccetto nelle proteste che hanno bloccato il Parlamento proprio perché il governo si era sottratto dal dovere di riferire in Aula; e insomma come sempre accade in questi casi quando si ode a destra uno squillo di tromba a sinistra risponde uno squillo. Aspettiamoci dunque giornate arroventate come forse mai in questa legislatura.