La propaganda di Tulsi Gabbard e gli anticorpi del senato americano

Una delle grandi linee di demarcazione tra il primo e il secondo mandato di Donald Trump è rappresentata dall’abbandono dei confini storici del conservatorismo. Nella sua coalizione vincente, era ben visibile la presenza di ex democratici di sinistra noti per le forti venature anti-sistema della loro posizione politica. Uno di questi è Robert Kennedy Junior: l’esponente della nota famiglia di politici dem del Massachusetts è stato scelto dal neopresidente come segretario alla Salute. Una scelta discutibile non soltanto per le sue note posizioni complottiste e no vax sul tema, ma anche per il suo trasformismo politico: iscritto alle fila dem fino al novembre 2023, è diventato prima indipendente e poi, una volta che la sua campagna presidenziale terzista si è arenata per mancanza di fondi e di idee, è diventato un soldato dell’esercito trumpista, sia pur senza l’affiliazione repubblicana.