La Nike Air Max Dn8 è l' Air Max più grintosa e vivace degli ultimi anni

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Le nuovissimeAir Max Dn8 sono la soluzione al mistero della settimana. Qualche giorno fa, mentre i San Antonio Spurs si trovavano a Parigi per la serie dei Global Games dell'NBA, la superstar francese Victor Wembanyama è stata avvistata in giro per la città con un misterioso paio di sneakerche sottolineavano vistosamente il suo sempre elegante metro e ottanta. Oggi lo swoosh ha rivelato che le scarpe in questione sono l'ultima iterazione dell'iconica linea Air Max del gigante dell'atletica: leAir Max Dn8.Courtesy ofSiamo di fronte al diretto discendente della Air Max Dn dello scorso anno.