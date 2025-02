Ilgiorno.it - La morte di Jennifer. Il conducente: mi spiace. Il padre: devi vergognarti

"Ma non ti vergogni?solo. Vi siete anche filmati". Poi lo sputo, dritto in faccia. Incontro ravvicinato ieri mattina tra Artur Alcani, il papà di Jenny, la ragazzina di 13 anni di Lecco morta dopo un’agonia di sei giorni di coma irreversibile in seguito ad uno schianto in macchina a tutta velocità contro un parapetto in cemento, e Massimo, il 22enne che guidava l’auto. I due si sono incrociati in tribunale a Lecco, al termine dell’udienza preliminare convocata ieri per decidere sulla richiesta di arrestare ai domiciliari il 22enne. "Mi, mi, mi" ha risposto Massimo con un filo di voce, senza riuscire nemmeno a guardare in faccia il papà di Jenny, per il dolore e le vergogna certo, ma anche per non esasperare ulteriormente gli animi e non provocare Artur, un cittadino albanese di 38 anni con precedenti, a cui tra l’altro era stata revocata la genitorialità sulla figlia, affidata solo a mamma Graziella.