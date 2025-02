Lanazione.it - La morte della dottoressa Biagini, “Un grande dolore. Ciao Ilaria”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 1 febbraio 2025 – E’ profondo il cordoglio degli ambienti medici toscani per ladi, 34 anni,all’ospedale di Careggi, specialista in oftalmologia. Era malata da tempo. La sua preparazione, la sua professionalità, sono stati d’esempio per tutti e ora i colleghi, anche attraverso messaggi sui social network, la piangono e la ricordano. In qualità di ortottista, lasi occupava di disturbi visivi. Anche il presidenteRegione Eugenio Giani esprime il cordoglioToscana: "La Toscana piange la prematura scomparsagiovanedi Pistoia, in servizio al nostro ospedale di Careggi. Unprofondo attraversa il nostro sistema sanitario regionale che perde una professionista competente e appassionata.