Ilfattoquotidiano.it - La maledizione di “Gomorra”: per le truffe del “finto maresciallo” arrestato Marco Macor, uno dei ragazzi che nel film sparavano sul lago

Non finirà mai ladegli attori di. Delinquenti neldi Matteo Garrone, nella serie di Sky e nella realtà, tra detenzioni e problemi giudiziari di peso, l’elenco è lungo. Torna a far parlare di sé uno di loro,, uno dei duecoi fucili sul, le cui foto divennero l’immagine simbolo della pellicola del 2008. E’ statodai carabinieri di Genova, è una delle 29 persone accusate dalla procura ligure di aver compiuto oltre 50del “” in tutta Italia. Fratello di Alberto, il capo del sodalizio,è finito in carcere con l’accusa di associazione a delinquere e di essere stato uno dei “trasfertisti” della banda, in giro per il paese a raccogliere dati per i bersagli dellee poi colpire.Agli atti c’è la sua ultima “interpretazione”:, per i sodali “caff”, si sarebbecarabiniere a Martel– in provincia di Venezia – il 20 aprile 2023, truffando una povera anziana ed invalida di circa 90 anni, adescata col trucco della telefonata delavvocato che annuncia l’arresto del figlio per aver provocato un incidente, scongiurabile attraverso il pagamento di una “cauzione” per risarcire la vittima.