Lanazione.it - La maggioranza di Cascina appoggia il sindaco per i cannoni livellari

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 1 febbraio 2025 - “Riteniamo che sia opportuno valutare l’annullamento della delibera dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest sui livelli degli ex Arcispedali di Santa Maria Nuova siti nel Comune di. Condividendo la lettera inviata dalMichelangelo Betti alla direzione generale dell’Asl, abbiamo deciso di presentare, per il prossimo consiglio comunale, un ordine del giorno per chiedere al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale di valutare l’opportunità di avanzare al Parlamento una proposta di legge che superi la problematica dei canoni”. I gruppi di(Partito Democratico, La città delle persone, Movimento 5 Stelle) affiancano e rafforzano la posizione die giunta nella partita sui canoni, portando in consiglio comunale un ordine del giorno per invitare la Regione Toscana a farsi promotrice con il governo per un intervento legislativo nazionale che superi l’istituto dei livelli.