Ilgiorno.it - La lotta contro il Parkinson. Avviata al San Gerardo una terapia all’avanguardia

Al Sanla nuovaper la malattia di, approvata da pochi mesi in Italia. Nei giorni scorsi alla Clinica Neurologica della Fondazione Irccs Sanè stato posizionato, alla prima paziente, un dispositivo per l’infusione continuativa di una formulazione di levodopa somministrabile per via sottocutanea (foslevodopa/foscarbidopa), il farmaco molto promettente di recente introduzione. "La Malattia diè una patologia neurodegenerativa per la quale lacon levodopa somministrata per via orale rappresenta tuttora il gold standard – afferma il professor Carlo Ferrarese, direttore della Struttura complessa di Neurologia (nella foto lo staff) –. Nelle fasi avanzate, la malattia è caratterizzata da blocchi motori e movimenti involontari eccessivi degli arti o del tronco, legati alle fluttuazioni dei livelli di levodopa nel sangue, nonostante la somministrazione più volte al giorno dei vari farmaci orali disponibili.