Ilrestodelcarlino.it - La Lega ha scelto Ancisi. Uniti sotto un simbolo unico. Morrone: "Siamo la lista più forte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come un coniglio dal cilindro di un mago, così ieri mattina è saltata fuori la candidatura di Alvaroa sindaco per le amministrative, a capo di una coalizione formata daper Ravenna e Popolo della famiglia. A presentarlo, "con orgoglio", il segretario dellain Romagna e parlamentare Jacopo. Un colpo di scena insomma, tenuto nascosto anche a quelli che, FI e Fratelli d’Italia, almeno fino ad ora, avrebbero potuto essere altri potenziali alleati. La coalizione si presenta con unaunica e unitaria e ieriha più e più voltelineato l’apertura a convergenze con le altre forze del centrodestra e liste civiche. Anche se, dopo questa forzatura, è più facile che ognuno vada per la sua strada. Ad ogni modo, l’importante, ha detto, "è presentarsial secondo turno".