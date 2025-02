Calciomercato.it - La Juventus ha chiuso un altro colpo: programmate le visite mediche

La società bianconera ha trovato l’intesa per il difensore centrale: affare in prestito con obbligo di riscattoAlla fine laha trovato anche il secondo difensore centrale. È fatta per il trasferimento di Llyod Kelly in bianconero: trovato l’accordo verbale con il Newcastle per il prestito con obbligo di riscatto. Affare da circa 18 milioni di euro complessivi comprensivi anche di bonus e clausola di rivendita.Lahaunle(LaPresse) – Calciomercato.itIl calciatore volerà presto a Torino per sostenere lee successivamente alla firma del contratto si metterà a disposizione di Thiago Motta.L'articolo Lahaunleproviene da CalcioMercato.it.