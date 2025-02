Napolitoday.it - La Juve Stabia frena al Mapei Stadium, il Sassuolo vince 2-0 e torna in vetta

Leggi su Napolitoday.it

Una buonasi ferma al, ile si riprende ladella classifica. Le reti di Laurienté e Mulattieri, una per tempo, decidono la sfida: per la truppa di Guido Pagliuca arriva la settima sconfitta in campionato. Tra otto giorni sarà sfida al Bari a.