La Guida per sbloccare Vinícius e Roque su FC 25 Tour Mondiale

Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Agg.camp. Brasile che è unito all’obiettivo Live Perfezionista SCR AggiornamentoBrasile uscito in data 1 febbraio 2025. L’obiettivo dei giocatori brasiliani è collegato a una serie di SBC da fare. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le sfide da completare. Dopo aver completato due volte le SBC elencate qui sotto potete riscattare i due giocatori brasiliani. Con un completamento sbloccate Abnere con due completamenti sbloccate anche Vitor.Cosa fare e come orientarsi nel menuRicapitolando dovete andare nel menù del gioco su SCR, cercate Aggiornamenti e cliccate su Agg.Brasile. Quindi risolvete le 9 sfide che vedete qui sotto.