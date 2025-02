Lettera43.it - La Grande Muraglia Solare, gli oggetti più brutti sui siti cinesi e il pop patriottico di Kim: le news dall’Asia

Leggi su Lettera43.it

La Cina sta costruendo unadi pannelli solari. Il sito è in fase di realizzazione nella regione autonoma della Mongolia Interna e si estenderà per oltre 400 chilometri di lunghezza e cinque di larghezza, lungo una fascia di dune sulla riva sud del Fiume Giallo, tra le città di Bayannur e Baotou. Questo serpentone di impianti fotovoltaici, il cui completamento è previsto entro il 2030, ha l’obiettivo di sfruttare l’intenso calore del deserto di Kubuqi per generare 180 miliardi di kWh di energia pulita l’anno, quanto basta per soddisfare il fabbisogno di Pechino e dintorni (la sola Capitale consuma 135,8 miliardi di kWh l’anno). Il progetto offrirà anche numerosi benefici ambientali svolgendo un ruolo chiave nella lotta alla desertificazione, uno dei problemi più gravi della Mongolia Interna.