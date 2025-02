Quotidiano.net - "La ginecologa non fu maltrattata". Assolti l’ex primario e la sua vice

Leggi su Quotidiano.net

dall’inviato La tragedia di Sara per la legge non ha colpevoli. Non in primo grado almeno. Per la storia della 31enneforlivese svanita nel nulla il 4 marzo 2021 a Cles, in Trentino, la giustizia non trova reati. Imputati. Con formula piena: Saverio Tateo, exdi Sara all’ospedale di Trento tra il novembre 2020 e il marzo 2021, e la suaLiliana Mereu, sono usciti, ieri alle 14.44, del tutto scagionati dal palazzo di giustizia del capoluogo dolomitico. Per l’accusa Sara si sarebbe uccisa, in quel 4 marzo 2021, gettandosi nel lago di Santa Giustina dopo "mesi di vessazioni subite sul luogo di lavoro", come recitavano le imputazioni, che avevano spinto il pm Maria Colpani a chiedere 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di condanna per ciascuno dei due medici. Visione opposta quella del giudice per l’udienza preliminare, Marco Tamburrino: con rito abbreviato dopo una decina di udienze e un incidente probatorio durato tre mesi, ha assolto ieri con formula piena (il fatto non sussiste) Tateo e Mereu, annullando così la posizione delle 11 parti civili (compresa la madre di Sara, Mirella), che in tutto avevano chiesto 1,2 milioni di risarcimento danni.