La General anticipa con il Cassino. Ristopro sul campo della capolista

Contractor subito inin un match sulla carta abbordabile,la domenica contro un’arrabbiata big. Giornata numero 25 in serie B Nazionale con laContractor Jesi chestasera la sua partita rendendo visita alle ore 20.45 alcol morale altissimo dopo la grande impresa nell’infrasettimanale contro il Roseto, a cui la squadra di coach Marcello Ghizzinardi, nonostante i problemi fisici che continuano ad attanagliare diversi giocatori, ha inflitto la seconda sconfitta stagionale tra l’entusiasmo del pubblico del PalaTriccoli. Ora bisognerà evitare che questa legittima euforia sia eccessiva perché certonon è Roseto ma gioca in casa ed ha bisogno di punti: la squadra laziale è reduce da una netta sconfitta durante la settimana nel derby contro i romaniLuiss, che si sono imposti 82-58 in un match senza storia.