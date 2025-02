La Francia domina il Galles nell’opening del Sei Nazioni 2025 Domani tocca all’Italia intanto l’U20 vince in Scozia

Leggi su Sportface.it

Dopo la doppietta dell’Irlanda nel 2023 e 2024, lavuole tornare a trionfare nel Seie gli exit poll dopo la partita inaugurale di quest’edizione del torneo di certo sono positivi per la compagine transalpina. In uno Stade de France gremito, i padroni di casano per 43-0 contro il, iniziando come meglio non avrebbero potuto il loro cammino.che mette in mostra tutta la superiorità sin dai primi minuti, con ii che in qualche medono riescono con le unghia e con i denti a difendere lo 0-0 fino al 18? quando Attisogbe segna la prima meta per i padroni di casa. Sei minuti dopo trova altri punti Bielle-Biarrey, mentre al 34? è ancora il gioco sull’asse Dupont-Attisogbe a funzionare alla perfezione per il 21-0. A chiudere un primo tempo straordinario, Dupoint poi trova Bielle-Biarey per il 28-0 all’intervallo.