Notizie.com - La fragile tregua a Gaza: cosa accade ora, dopo la liberazione di Bibas, Calderon e Siegel

È il giorno delladegli ostaggi a. Preoccupazione per ma moglie e i figli di uno di loro, Yardensta succedendo in queste ore. Laora,ladi(Ansa Foto) – notizie.comIl presidente di Israele Isaac Herzog su X si è detto “profondamente preoccupato” per il destino di Shiri, Ariel e Kfir, rispettivamente moglie e figli di Yarden, uno dei tre ostaggi liberati questa mattina, sabato primo febbraio, da Hamas. Gli altri due sono Ofere Keith.I figli dihanno 2 e 5 anni e si trovano ancora nelle mani dei terroristi ae non si sa se stiano bene. “Come nazione intera li teniamo nel cuore. Il popolo di Israele è al fianco di Yarden e di tutta la famiglia, con grande preoccupazione e in una preghiera sentita”, ha aggiunto Herzog.