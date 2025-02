Lanazione.it - La Fattoria dei ragazzi a Firenze raddoppia

, 1 febbraio 2025 - Ladeie, grazie alla collaborazione con Fondazione Cr, punta ad aprire una nuova sede nel giardino del Mezzetta, nel cuore del Quartiere 2. A dare il via alla progettazione del secondo centro di educazione ambientale permanente della città è una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani che sancisce la collaborazione con la Fondazione Cr. Grazie a questa delibera e al protocollo di intesa che viene firmato, la Fondazione Crdonerà 240mila euro con i quali preparerà col Comune il progetto di recupero della grande casa colonica, dei suoi annessi agricoli e del terreno circostante (3000 mq) che si trova nel Parco del Mezzetta. “Il grande successo e la grande partecipazione alladeidel Quartiere 4 ci ha portato a pensare ad un progetto analogo anche per gli altri quartieri e cominciamo dal Quartiere 2, in uno spazio verde molto ampio come quello del giardino del Mezzetta” hanno detto la vicesindaca Galgani e l’assessora all’educazione Benedetta Albanese che hanno aggiunto: “Siamo convinte che così si aumenti l’offerta educativa, la frequentazione di questo spazio verde e la socialità e che possano essere apprezzate le iniziative che metteremo in campo per permettere esperienze concrete a diretto contatto con un prezioso angolo di campagna in città.