Lanazione.it - “La Faentina è una priorità per il gruppo”. Fs annuncia nuovi investimenti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 febbraio 2025 – La tratta ferroviaria, centrale per i collegamenti del territorio, ha registrato nel 2024 un significativo aumento nel flusso di passeggeri, superando il milione annuale grazie a una media di 46 corse giornaliere.strategici di Trenitalia "Trenitalia, consapevole dell'importanza strategica di questa linea – si legge in una nota – ha avviato importanti, tra i quali si annovera l'introduzione dei primi treni ibridi già dallo scorso anno, con ulteriori unità in arrivo nel corso del 2024". Misure adottate in risposta alle avverse condizioni meteo Sempre nella comunicazione ufficiale, ilFs sottolinea come, dal mese di maggio del 2023, “il peggioramento delle condizioni meteorologiche abbia gravemente colpito l'area, causando la sospensione delle attività ferroviarie per un totale di 84 giorni, durante i quali è stato necessario organizzare 980 corse sostitutive tramite autobus.