La Correggese in campo per riprendere la corsa

Sono cinque gli anticipi di oggi dei dilettanti, e partiamo dall’Eccellenza. È il momento di reagire per la(46), che dopo il grandioso score di 12 vittorie di fila, si è inceppata e viene da tre gare senza vittorie (due sconfitte e un pari): i biancorossi, agganciati in vetta dal Nibbiano e Valtidone, andranno alle ore 15 suldel Terre di Castelli (39). I modenesi sono un po’ altalenanti, ma hanno una rosa di tutto rispetto; arbitro dell’incontro Enrico Lelli di Cesena. Un anticipo anche in Promozione: nel girone B trasferta modenese pure per il Castellarano (45), che farà visita alla Pieve Nonantola (37). Azulgrana reduci da quattro risultati utili di fila, e La Pieve non perde dal primo dicembre. Due squadre in ottima salute: arbitra Luca Cosimo Mariano di Bologna, sempre alle ore 15.