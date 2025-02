Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez stasera alle 20.15. Giletti e il messaggio a Cairo, Guerritore e le sliding doors – LE ANTICIPAZIONI

“Se sono di destra? Quando ci fu la questione di Berlusconi tutti dissero: “è di destra”, poi all’improvviso anche Il Fatto pubblicò la faccia dicome Che Guevara con la barba”. Si infiamma così la quarta puntata della terza stagione di Lacon un sorridente Massimochiuso in difesa, che alla fine regala undiretto a Urbanotutto da scoprire, dopo la rottura a seguito della improvvisa chiusura di Non è l’Arena su La7. Il programma condotto da, in onda sabato 1° febbraio20.15 su Rai3, avrà come ospiti proprio il celebre anchorman tv, da poco passato da La7 a Rai3 e l’attrice Monicaha così provato a tergiversare di fronte alla domanda di. “Se fossi stato di destra Berlusconi l’avrei gestito così? Certamente no”, ha ricordato il 62enne giornalista torinese riferendosi all’intervista fatta a L’Arena all’ex presidente del Consiglio nel 2012, quando Berlusconi minacciò di andarsene dallo studio.