La confessione di Nikita Pelizon | Ho un problema al cuore che mi ha causato un’ischemia mi devo operare

, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite oggi, sabato 1 febbraio, a ‘Verissimo‘. A Silvia Toffanin, la modella ha confessato che a marzo dovrà sottoporsi a un’operazione al.“Ho unalche mi hal’anno scorso”. Ma il percorso verso la diagnosi, non è stato semplice: “Sono stati due anni difficili. In ospedale mi avevano detto che ero solo svenuta ma avevo continui giramenti di testa, mi tremavano le gambe, crefosse lo stress. Ero sempre stanca. Non riuscivo a capire cosa fosse”, ha raccontatoche a marzo dovrà sottoporsi a un’operazione al, “questo dovrebbe migliorare la mia condizione di salute”, ha aggiunto la 30enne.Nel frattempo la modella ha raccontato di aver dovuto cambiare stile di vita: “Ho dovuto rallentare con i ritmi, non posso più fare tanta attività fisica come prima”.