La Civitanovese corre ai ripari | Stiamo correggendo gli errori

La sfida della continuità, la probabile svolta, la sferzata al campionato. Ci sono tanti modi per descrivere ciò che insegue lanella sfida di domani, al Polisportivo, contro l’Avezzano. Fischio d’inizio alle 14.30, la formazione rossoblù cerca la seconda vittoria consecutiva, situazione che finora non si è mai verificata dato che sono stati solo 4 i successi stagionali (di contro 8 pareggi e 9 sconfitte). Ottenere i tre punti vorrebbe dire tanto a livello psicologico, quanto in termini più pratici. I marsicani al momento sono fuori di un solo punto dalla zona playout, perciò si tratta di una sfida salvezza. Le due formazioni sono separate da 4 lunghezze. Le altre connti per non retrocedere hanno tutte impegni difficili: il Sora ospita l’Ancona; la Fermana se la vedrà contro L’Aquila 1927; l’Isernia farà visita al Città di Teramo; la Vigor Senigallia andrà a Chieti.