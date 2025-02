Secoloditalia.it - La bufala su Tik tok mette nei guai un gelataio Usa: col camioncino gira a caccia di migranti. Ma è tutto falso

La settimana scorsa, gli utenti di Tik tok hanno condiviso un video in cui si attesta che gli agenti di frontiera americani starebbero usando un camion di gelati per agire sotto copertura nel rimpatrio dei, secondo quanto riportato dal Washington post. Il proprietario del furgone è Billy Settlemyers, unstatunitense che da tempocon il proprio furgone della General Motors del 1985, che per anni ha scelto di decorare con un distintivo simile a quello della polizia e la scritta “Pattuglia del gelato” sul fianco del veicolo munito di 70 diversi gusti di gelato. Mentreva per Las Vegas con la sua allegra musica che avvisava le persone della sua presenza, l’uomo notò che tutti quanti lo stavano fotografando, senza per questo però preoccuparsi più di tanto visto che il suo veicolo è solito attirare l’attenzione delle persone.