Kvaratskhelia, clamoroso gol divorato con il PSG: le immagini sono incredibili

Ultime Calcio Napoli – Erroredi Khvichanel corso dell’ultima gara disputata dal PSG: lelasciano i tifosi senza parole Per le ultime calcio Napoli vi riportiamo novità sulle prime uscite di Khvichain maglia PSG. L’attaccante georgiano si è reso protagonista di unerrore durante il primo tempo della sfida contro il Brest in Ligue 1. La sfida valida per la 20a giornata del campionato francese si è conclusa con un roboante 5-2 da parte dei parigini, in trasferta, ma l’ex calciatore azzurro non ha lasciato il segno in positivo.Schierato titolare a sinistra, nel terzetto composto da Dembelé e Barcola, il numero 7 non ha particolarmente brillato e l’errore commesso sotto porta lo ha penalizzato enormemente nella valutazione complessiva della sua partita.