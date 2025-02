Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, riecco il francese: titolare contro l’Empoli. Riprende la corsa per la sua permanenza: qual è l’idea per la prossima stagione

di RedazionentusNews24, ildomani. Da quilaverso la sua: il piano Non ha potuto giocare in Champions, ma domaniRandalsirà il suo posto al centro dell’attacco bianconero. Ilsi giocherà un’altra chance importante e vuole confermarsi dopo la rete all’esordio al Napoli.Come scrive la Gazzetta dello Sport, da quila suaper laa Torino. Il calciomercato, in estate, potrebbe tornare a trattare con il PSG per un nuovo prestito del, magari con diritto di riscatto. Quasi impossibile acquistarlo a titolo definitivo, visto quanto pesa quell’investimento da 90 milioni di euro fatto dai parigini.Leggi suntusnews24.com